Lavori in corso al Goretti: nel parcheggio sarà allestita una tensostruttura

Sono iniziati questa mattina, 9 novembre, i lavori per allestire un ospedale da campo all'esterno dell'area del Santa Maria Goretti di Latina per rispondere all'esigenza di posti letto covid. Gli operai sono al lavoro per montare una grande tensostruttura che ospiterà dunque altri posti letto aggiuntivi a quelli che sono stati creati negli ultimi giorni all'interno del nosocomio anche liberando la sala della chiesa.

L'area scelta è quella del parcheggio antistante all'ingresso del pronto soccorso, che da ieri è stata transennata e chiusa alle auto. La copertura della tensostruttura è già stata montata, i camion stanno scaricando altri materiali e nelle prossime ore l'ospedale da campo sarà probabilmente completato.

La Asl precisa che la struttura ha lo scopo di facilitare le operazioni di accoglienza dei pazienti covid trasferiti dal 118. E' in grado di ospitare 22 posti e sarà attiva dalle 8 alle 20, consentendo la presa in carico dei pazienti in ambulanza in tempi più rapidi ottenendo due obiettivi: l'immediata valutazione del paziente in arrivo con la presa in carico da parte del personale sanitario del pronto soccorso; la possibilità di liberare velocemente le ambulanze del 118 restituendole alla funzione dell’emergenza territoriale. !I pazienti collocati nella tensostruttura, pertanto - spiega l'azienda sanitaria in una nota - saranno progressivamente riassorbiti all’interno del pronto soccorso, entro le ore 20, anche grazie alla possibilità di mobilitare più agevolmente i pazienti da assegnare alle aree di ricovero. Nessun ospedale da campo, pertanto, ma semplicemente una soluzione organizzativa finalizzata a migliorare la funzionalità del pronto soccorso e del 118 e ad evitare ai pazienti lunghe permanenze in ambulanza".