La tensostruttura al Goretti è pronta: entrerà in funzione per accogliere i pazienti covid in ambulanza

E' stata consegnata la tensostruttura allestita nel parcheggio esterno dell'opedale Santa Maria Goretti di Latina. I lavori erano iniziati nelle scorse settimane e si sono conclusi ieri. La struttura, dotata ora anche di bombole per l'ossigeno, è pronta dunque ad entrare in funzione nella giornata di domani, lunedì 23 novembre.

Come specificato dall'Azienda sanitaria locale è destinata ad accogliere i pazienti covid trasferiti dal 118. Ventidue posti letto in tutto, per consentire la presa in carico di chi arriva con i mezzi di soccorso in tempi più rapidi, consentendo dunque una valutazione immediata del paziente e la possibilità di liberare velocemente le ambulanze del 118 restituendole all'emergenza territoriale. Gli stessi pazienti verranno poi gradualmente assorbiti dal pronto soccorso, ma in questo modo si potranno evitare le lunghe attese in ambulanza.