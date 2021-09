Test salivari a scuola: si parte con l'istituto Alessandro Volta di Latina

Al via oggi, alla scuola Alessandro Volta di Latina, il monitoraggio con test salivare per gli studenti. L'istituto Volta del capoluogo è infatti una delle tre "scuole sentinella" individuate in provincia di Latina, oltre all'istituto Gramsci di Aprilia e al Garibaldi di Fondi. Il piano di monitoraggio è quello previsto dall'Istituto superiore di Sanità e riguarderà gli alunni dai 6 ai 14 anni: 550 test saranno somministrati nelle tre scuole ogni 15 giorni.

Entro una settimana dall'inizio delle lezioni partirà anche il piano parallelo di screening, sempre con salivare, previsto dalla Regione Lazio, che toccherà tutti i comuni della provincia. Anche in questo caso le somministrazioni interesseranno 550 studenti ogni 15 giorni a rotazione.

In questa prima fase saranno gli stessi operatori della Asl a recarsi nelle scuole per eseguire i test, poi saranno le famiglie, adeguatamente informate sul metodo di utilizzo, a somministrarlo ai propri figli. Il test che raccoglie e analizza una piccola quantità di saliva è semplice e non invasivo, potrà essere effettuato a casa e poi riconsegnato il giorno successivo ottenendo il risultato entro 24 ore. Un'eventuale positività dovrà essere poi confermata dal tampone molecolare. L'azienda sanitaria sta ultimando in questi giorni l'elenco delle scuole scelte per le operazioni.