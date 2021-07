Coronavirus Lazio, avanti tutta con le vaccinazioni. Domani 19 luglio camper itinerante a Fondi

Prosegue intensamente l’attività di vaccinazione nel Lazio. Lo ricorda l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato rivolgendo un appello alla popolazione. “La vaccinazione è la strada maestra per contenere effetti e circolazione del virus. Rivolgo un appello a vaccinarsi alla fascia di età tra i 12 e i 16 anni e alle loro famiglie. Prima di partire per le vacanze vaccinatevi per tornare a settembre a scuola in sicurezza

Nel Lazio a oggi sono stati superati 6,2 milioni di dosi somministrate. Il 71% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose e il 58% due dosi. Nella prima settimana di agosto il 70% della popolazione adulta avrà ricevuto due dosi. Prosegue anche l’operazione Delta per la somministrazione itinerante dei vaccini. In provincia di Latina si è registrata grande adesione della Comunità Sikh e domani, 19 luglio, il camper itinerante sarà a Fondi dalle 8.30 alle 16.

