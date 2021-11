Vaccini ai bambini, la Asl si prepara: somministrazione nei tre ospedali con il reparto di Pediatria

La Asl di Latina si organizza per avviare anche in provincia di Latina la campagna vaccinale sui bambini da 5 agli 11 anni. Entro il 20 dicembre, come ha spiegato in questi giorni la direttrice generale Silvia Cavalli, arriveranno in Italia le dosi già confezionate destinate ai più piccoli, ai quali verrà somministrato un terzo della dose Pfizer di un adulto. Se i tempi saranno rispettati, probabilmente già prima di Natale sarà possibile somministrare i primi vaccini.

Negli ultimi giorni in provincia il 17% dei nuovi contagi ha riguardato bambini sotto i 12 anni, dunque non vaccinati. Numeri importanti, che rispecchiano il quadro del resto d'Italia, che ha portato il Governo ad emanare una nuova circolare per cambiare di nuovo le regole delle quarantene nelle classi: si torna al principio e con un solo positivo in classe scatta la quarantena per tutti.

La direttrice della Asl spiega che gli hub per la vaccinazione dei bambini saranno allestiti nei tre ospedali della provincia con i reparti di Pediatria: il Goretti di Latina, il San Giovanni di Dio di Fondi, e il Dono Svizzero di Formia. A somministrare le dosi potranno essere anche i pediatri di libera scelta, che potranno utilizzare i loro studi o apposite strutture messe a disposizioni dagli ospedali.