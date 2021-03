Vaccini anti-Covid: altre dosi per gli over 80, saranno distribuiti a 257 medici di famiglia

Altre dosi di vaccino contro il coronavirus in distribuzione da lunedì 29 marzo per i pazienti ultraottantenni della provincia di Latina. L’annuncio da parte dell’Asl.

“Una riorganizzazione della campagna vaccinale è stato il primo atto della direttrice generale Silvia Cavalli che si è insediata lunedì alla guida della Asl di Latina - viene spiegato dall’Azienda Sanitaria Locale attraverso una nota -. In prima analisi è stata affrontata la criticità emersa in relazione alle vaccinazioni per i pazienti over 80 e, grazie all’intervento della direttrice generale presso la Regione Lazio, che ha prontamente collaborato, è giunto ieri un lotto di dosi aggiuntive che verranno distribuite a partire da lunedì ai 257 medici di medicina generale aderenti alla campagna vaccinale”.

Sono 7 i punti di distribuzione individuati presso le farmacie ospedaliere e le sedi distrettuali. “Si coglie l’occasione per ringraziare i medici di medicina generale, preziosi alleati, che in questi mesi sono sempre stati in prima linea per il contrasto alla pandemia e per proteggere le categorie più fragili” concludono dalla Asl.