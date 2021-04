Sopralluogo dell'assessore D'Amato all'ex Rossi sud: "Potrebbe diventare un drive-in vaccinale"

L'ipotesi che si sta valutando è quella di utilizzare la struttura come hub vaccinale per le fasce di età più giovani

Il traguardo delle 100mila vaccinazioni in provincia di Latina, la chiusura delle somministrazioni agli over 80 entro il 25 aprile e poi un nuovo hub vaccinale per la fascia di età più giovane della popolazione. L'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'amato, in visita oggi a Latina, passa in rassegna i prossimi obiettivi della lotta al covid, concentrati tutti sulla campagna vaccinale, che ora nel Lazio ha abbondantemente superato il milione e 400mila somministrazioni, mentre sono oltre 90mila quelle della Asl pontina. In prima linea dovranno esserci anche i medici di medicina generale.

L'assessore D'Amato: Latina verso le 100mila vaccinazioni - Il video

"Forniremo più dosi ai medici di base - ha dichiarato D'Amato - Per noi sono un punto importante e dovranno anche loro, come tutti noi, fare la loro parte in questa guerra. Nessuno si deve sottrarre. Sono fiducioso che dopo una prima fase a scartamento ridotto i medici di medicina generale, anche della provincia di Latina, faranno la loro parte". L’assessore punta tutto sulla vaccinazione e sulla messa in sicurezza delle fasce di età 70-80 anni, “che ci consentirà progressivamente di riaprire le attività e conquistare spazi di libertà venuti meno in questo ultimo anno”.

La sua visita è proseguita con un sopralluogo alla struttura dell’ex Rossi Sud, spesso utilizzata per i tamponi drive-in dedicati alle scuole ma che potrebbe essere trasformata in un drive-in vaccinale destinato alle categorie under 60 quando partiranno le vaccinazioni. "Latina potrà avere il suo hub vaccinale - ha spiegato la direttrice Cavalli - che consentirebbe di lavorare sulle vaccinazioni della popolazione più giovane in modo massivo".

Ultima tappa è stata invece quella del centro vaccinale Pfizer di via Vittorio Veneto, dove proprio in questi giorni è stata inaugurata una nuova ala.