Al via le vaccinazioni alle forze dell'ordine e alle forze armate anche in provincia di Latina

Sono partite ieri anche in provincia, con circa mille carabinieri coinvolti, le somministrazioni del vaccino Astrazeneca al personale delle forze dell'ordine e delle forze armate. La Asl pontina ha organizzato un calendario di vaccinazioni per tutto il personale impiegato in provincia di Latina, mettendo a disposizione proprie squadre di vaccinatori che saranno affiancate dal personale infermieristico interno.

Dalla prossima settimana sarà la volta della Guardia di finanza e della polizia di Stato, poi dei vigili del fuoco e del personale militare e delle polizie locali. Si tratta complessivamente di oltre 3mila persone interessate dalla campagna, con un'adesione che già si preannuncia elevata.

L'organizzazione prevede che le iniezioni saranno effettuate all'interno di locali messi a disposizione dai singoli Corpi delle forze dell'ordine, che nei giorni scorsi hanno avviato la raccolta di adesioni sensibilizzando il personale.