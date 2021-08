Rientro a scuola, la Regione Lazio spinge sui vaccini: programmati nuovi Junior Open Day

La Regione Lazio, con la collaborazione delle Asl locali, spinge sull’acceleratore con l’obiettivo di vaccinare contro il coronavirus quanti più ragazzi possibili prima del ritorno a scuola che quest’anno è fissato per il 13 settembre.

Ed ecco che tornano gli Junior Open Day, le giornate di vaccinazioni riservate ai giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Con il bollettino di oggi, l’assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha dato comunicazione del calendario degli appuntamenti che interesseranno la provincia pontina e, al momento, anche quelle di Roma e di Frosinone. Nel territorio pontino lo Junior Open Day è fissato per il fine settimana del 21-22 agosto; le dosi verranno somministrate presso gli hub allestiti all’AbbVie ad Aprilia, all’ex Rossi Sud a Latina e al centro Itaca a Formia, dalle 8 alle 20, e presso la Casa della Salute di Priverno e gli soepdali di Fondi e Terracina dalle 14 alle 20.

Iniziative simili sono state organizzate anche dalle Asl di Roma e Frosinone, con il seguente calendario:

-Asl Roma 1: 19 agosto presso ospedale Sant’Andrea (ore 9-19), 23-24 agosto presso l’Eastman-Umberto I (ore 8.30-19.30);

-Asl Roma 2: 17-18-19 agosto presso il Campus Bio-medico (ore 14-19); 17-18-19-20-21-22 agosto presso hub La Vela (ore 8-19)

-Asl Roma 3: 23-24 agosto presso l’hub Majorana (San Camillo-Forlanini – ore 8-20)

-Asl Roma 4: 14-21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano;

-Asl Roma 6: 17-18-19-20 agosto presso l’ospedale dei Castelli (ore 9-19), il 17-18 agosto presso l’ospedale di Anzio e Villa Albani (ore 16.30-21.30)

-Asl di Frosinone: 19 agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 16-20).

In oltre, sempre in vista del nuovo anno e di un rientro a scuola in presenza ed in sicurezza, da ieri è online #IoTornoaScuola, la sezione dedicata del sito del Ministero dell’Istruzione. L’area web all’indirizzo https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ sarà in continuo aggiornamento e conterrà documenti e informazioni utili per l’anno scolastico 2021/2022. “Questa pagina è uno strumento - dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi - che mettiamo a disposizione di scuole, studentesse e studenti, famiglie, cittadini affinché abbiano indicazioni e risposte sempre aggiornate sul nuovo anno scolastico e su quello che accadrà da settembre. Nei prossimi giorni proseguiremo il lavoro di accompagnamento delle scuole con note operative agli istituti e un Help Desk. Lavoreremo fino alla riapertura e anche oltre, per garantire un avvio dell’anno sereno e ordinato”. Su #IoTornoaScuola saranno pubblicati i documenti e le notizie ufficiali del Ministero, le indicazioni sanitarie, gli aggiornamenti sui territori da parte degli Uffici Scolastici Regionali, le domande e le risposte più frequenti.