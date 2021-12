Giornata vaccinale straordinaria all’Icot, disponibili 400 terze dosi di Moderna

Giornata di vaccinazioni a Latina domenica 5 dicembre per 400 over 18.

Presso il centro vaccinale dell’Icot in via Faggiana saranno infatti disponibili 400 dosi di Moderna: la somministrazione avverrà senza prenotazione su persone maggiorenni che si presenteranno presso la struttura sanitaria dalle ore 8 alle ore 16 per effettuare la terza dose booster, vale a dire di richiamo purché abbiano superato i cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.

La giornata di vaccinazioni è possibile anche grazie al contributo dell’Associazione Italiana Ospedaliera Privata A.I.O.P. Lazio che ha aderito all’iniziativa.