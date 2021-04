Coronavirus: due nuove sedi per le vaccinazioni in provincia. Il quadro completo

Presso i due nuovi centri, uno ad Aprilia ed uno a Formia, verranno somministrate le dosi di Pfizer. Sono 11 in totale le sedi in provincia; tutte le informazioni sulla campagna vaccinale

Due nuove sedi sono ora a disposzione per la somministrazione dei vaccini contro il coronavirus nella provincia di Latina. Ad ufficializzare la notizia la stessa Asl pontina.

Una scelta, questa, dettata dalla necessita di andare a rafforzare l’offerta della campagna vaccinale di contrasto al Covid19 nel territorio pontino. Nei due nuovi centri, uno al nord e uno al sud della provincia, verrà somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech.

Le due nuove sedi si trovano:

- ad Aprilia, presso la Casa di Cura Città di Aprilia in cia delle Palme, 25

- a Formia presso la Casa di Cura del Sole in via Giuseppe Paone, 58.

Questi due nuovi punti vaccinali si vanno ad aggiungere ai 9 che sono già operativi su tutto il territorio provinciale. Questo il quadro completo (fotne Asl di Latina):

La campagna vaccinale

Ricordiamo che per poter ricevere la dose di vaccino è necessaria la prenotazione all'indirizzo https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it Intanto prosegue la campagna vaccinale nella provincia di Latina. Secondo il dato aggiornato alle 10 di oggi, martedì 27 aprile, sono più di 121mila le somministrazioni in tutto il territorio provinciale, con oltre 36mila persone che hanno ricevuto entrambe le dosi, completando così il ciclo vaccinale. In tutto il Lazio le dosi somministrate in questi quattro mesi sono state quasi un milione e 776mila. A questo indirizzo, https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19, si possono trovare tutte le informazioni sulla campagna vaccinale nel Lazio