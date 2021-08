Coronavirus Latina, dal 1 settembre accesso agli hub vaccinali anche senza prenotazione

Potranno ricevere la somministrazione anche coloro che non sono prenotati, dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria

Per accelerare la campagna vaccinale anche la Asl di Latina darà la possibilità ai cittadini di vaccinarsi senza prenotazione. Da domani, 1 settembre, al 15, tutti gli hub vaccinali del territorio pontino accoglieranno quanti non si sono ancora sottoposti al vaccino e desiderano faro. Sarà dunque possibile ricevere la somministrazione del siero anti Covid anche senza aver effettuato la prenotazione on line, basterà presentarsi negli hub muniti di tessera sanitaria.

Il sistema con accesso diretto permetterà appunto una ulteriore accelerazione della campagna vaccinale in vista del rientro a scuola e della ripresa di tutte le attività commerciali e industriali.