Coronavirus Latina: sospesa la vaccinazione in piazza: salta l’ultimo appuntamento serale

Dalle 19 alle 23 di oggi, 6 agosto, era prevista l’ultimo dei tre appuntamenti della campagna vaccinale itinerante con il camper della Asl fermo a piazza del Popolo. Sospeso per “concomitanti eventi culturali”

Sospesa la vaccinazione in piazza del Popolo a Latina nell’ambito della campagna itinerante della Asl pontina. Dalle 19 alle 23 di oggi, venerdì 6 agosto, era infatti previsto in centro città l’ultimo appuntamento serale con l’iniziativa “Vi portiamo il vaccino del nostro Comune”, con il camper dell’Azienda sanitaria locale fermo in piazza del Popolo.

Qui, dopo quelle di ieri e l’altro ieri, era prevista la somministrazione del siero Moderna contro il coronavirus ai cittadini; un’iniziativa pensata soprattutto per raggiungere i giovani, non ancora vaccinati e maggiormente esposti a comportamenti a rischio.

Come comunicato poco fa dalla Asl, che si scusa con la popolazione per il disagio, invece, le attività del camper per la campagna vaccinale itinerante sono state sospese a causa di “concomitanti eventi culturali organizzati dal Comune di Latina”.