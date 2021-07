Coronavirus, nuovi casi di variante Delta in provincia. Attenzione su Aprilia per un focolaio tra giovani

Nella giornata di ieri, 14 luglio, sono stati 17 i nuovi casi di covid nella provincia di Latina riportati nel bollettino della Asl, in gran parte ragazzi giovani e non ancora vaccinati. Sei dei nuovi contagi hanno interessato il comune di Aprilia e sono in gran parte relativi a un link epidemiologico legato a un viaggio in Spagna. Si teme che si tratti di variante Delta (ex indiana),che ormai si sta diffondendo in tutta Europa, ma per ora è solo un sospetto e la Asl ha già inviato nei laboratori dello Spallanzani i campioni positivi per ottenere il sequenziamento del virus che sarà noto solo nei prossimi giorni.

Intanto sempre ieri sono arrivati i risultati delle analisi sui campioni inviati in precedenza, che hanno rilevato ancora quattro casi di variante Delta sul territorio. Si tratta di due coppie, una residente a Formia e l'altra a Terracina, che erano tornate da vacanze in Italia. In tutti e quattro i casi si tratta di cittadini che erano vaccinati con una dose.