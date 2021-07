Variante Delta: altri quattro casi accertati ad Aprilia, Formia e Cori

Quattro nuovi casi di variante Delta sono stati accertati in provincia di Latina su 18 campioni positivi analizzati dallo Spallanzani e inviati dalla Asl di Latina. Dopo le due coppie di Formia e Terracina, questa volta i contagi con mutazione indiana del virus sono stati rilevati ad Aprilia, Formia e Cori.

Nel comune del nord della provincia pontina si tratta di due casi, un giovane rientrato nei giorni scorsi da Barcellona per un viaggio e un suo contatto. La Asl ha provveduto, già prima dei risultati, ad isolare l'intera rete di contatti del positivo tenendola sotto stretta osservazione per evitare la diffusione. Il contagio di Formia è invece legato alla coppia per la quale era già stata la positività dopo una vacanza in un'altra regione italiana. A Cori invece è in corso il tracciamento per risalire al link epidemiologico della variante.

Per tutti gli altri contagi è stata invece rilevata la presenza di variante Alpha (inglese) e Gamma (brasiliana). Tutti i campioni positivi continueranno ad essere inviati ai laboratori dell'istituto Spallanzani per il sequenziamento.