Coronavirus, nuovi casi di variante inglese: focolaio a Latina

Nuovi casi di variante inglese del coronavirus sono stati accertati nella provincia pontina, in particolare in un'azienda del capoluogo. Si tratta di una società di componenti medicali che ha sede a Latina Scalo, in cui 13 dipendenti sono risultati positivi alla variante e insieme a loro sono stati contagiati anche 19 familiari.

La situazione è attentamente monitorata dall'azienda sanitaria di Latina come gli altri precedenti casi registrati sul territorio e tutti i contagi che risultano sospetti e che fanno scattare quarantene e approfondimenti. La mutazione del virus comincia ora a circolare dunque anche nel capoluogo, dopo i contagi relativi a due nuclei familiari di Sabaudia e della città di Aprilia.