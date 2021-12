Coronavirus, la variante Omicron circola in provincia: i risultati dello Spallanzani

E' arrivata la conferma da parte dello Spallanzani: anche in provincia di Latina la variante Omicron è già in circolazione ed è probabilmente la responsabile dell'eccezionale aumento di casi delle ultime settimane che ha portato a picchi mai registrati prima.

Sono sei i campioni sequenziati dai laboratori dello Spallanzani provenienti dalla Asl di Latina e in tutti e sei è stata accertata appunto la variante. tre dei casi riguardano la città di Latina, uno ciascuno invece i comuni di Cori, Sabaudia e Norma.

Non è ancora chiaro, ed è oggetto di studio, se la variante porti a sviluppare forme meno gravi della malattia, ma quel che è certo è che la sua contagiosità, rispetto alle variante precedenti, è di gran lunga più elevata. A dimostrarlo infatti sono proprio i numeri, che sul territorio pontino hanno portato a far aumentare improvvisamente i positivi, con picchi altissimi, ma che hanno fatto anche crescere in modo esponenziale la curva del Lazio e quella dell'intero Paese.