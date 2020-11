Coronavirus, vigili del fuoco: “Rispettate tutte le misure di prevenzione”

Rispettate tutte le misure di prevenzione anti Covid-19 sia all’interno delle strutture che nel corso degli interventi: questo il cuore della nota che arriva dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina con cui vengono fatte delle precisazioni in merito alla gestione delle contro misure intraprese al fine di limitare i contagi da coronavirus.

“La situazione epidemiologica che sta interessando la nostra provincia - si legge -, ha avuto dei riflessi anche tra gli operatori del soccorso, tra cui annoverare il personale VV.F. In tale contesto, al fine di fugare ogni dubbio, si precisa che sia all’interno delle nostre strutture, che in occasione di interventi di soccorso tecnico urgente rivolti alla cittadinanza, vengono adottate tutte le misure di prevenzione, in aderenza a quanto stabilito dagli organismi competenti, sia a carattere nazionale (Ministero della Salute, PCM), che regionali e locali. A dimostrazione di quanto affermato, si evidenzia che al momento i contagi registrati tra il nostro personale non sono attribuibili ad una trasmissione del virus negli ambiti lavorativi, ma essenzialmente riconducibili alla sfera privata.

La diffusione lamentata dei contagi - conclude la nota -, potrebbe aver luogo solo in caso di mancata osservanza delle disposizioni di prevenzione in essere”.