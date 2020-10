Consiglieri regionali ed europarlamentari al Goretti, Casati: "Potranno verificare l'abnegazione del personale"

Visita istituzionale oggi al Goretti, in piena emergenza covid, da parte del presidente della commissione regionale Sanità Giuseppe Simeone, del capogruppo della Lega in Consiglio regionale Orlando Tripodi, degli europarlamentari Matteo Adinolfi (Lega) e Salvatore De Meo (Forza Italia) e dei consiglieri comunali di opposizione.

"Potranno verificare di persona l’abnegazione del personale - commenta il direttore generale della Asl Giorgio Casati - e l’assistenza che viene prestata ai malati in questo drammatico periodo di emergenza. Potranno verificare che le attese per un posto letto sono inferiori a quelle di altre realtà sanitarie e che l’ospedale sta rispondendo all’emergenza adeguando gli spazi a seconda di un piano predisposto nei mesi scorsi e che viene dispiegato, in modo progressivo, in considerazione della pressione proveniente dall’esterno. Potranno verificare che, grazie alle azioni intraprese, le attese di ambulanze sono occasionali e significativamente inferiori a quelle di altre realtà sanitarie. Potranno anche verificare che l’aver liberato spazi alle spalle del pronto soccorso, così come previsto dal Piano per maxi emergenze (PEIMAF), risponde a precise strategie volte a prevenire ulteriori possibili situazioni di disagio in caso di necessità. Ritenere che quanto posto in essere sia il frutto di improvvisazioni, offende innanzitutto i professionisti sanitari che oggi gli onorevoli incontreranno durante la loro visita".

Duro l'intervento di Casati, che anche nei giorni scorsi, in seguito alle critiche mosse dagli stessi rappresentanti politici della provincia pontina in Regione e nel Parlamento europeo, aveva ancora una volta puntualizzato la situazione in cui si trova il maggiore ospedale del territorio, che da solo si trova a fare fronte all'emergenza covid e a un numero sempre maggiore di ricoverati e al contempo a garantire cure adeguate per i pazienti affetti da altre patologie,

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio in questi giorni intanto è stata liberata la cappella dell'ospedale Goretti per fare posto a barelle e posti letto, un'operazione concordata con la Diocesi di Latina.