Fine settimana in zona rossa: piazze e strade vuote in centro a Latina

Centro vuoto, poche le persone in giro tra le piazze e le vie del cuore di Latina: questa l’immagine restituita dalla città capoluogo nel primo fine settimana in zona rossa, quello del 20 e 21 marzo. Se lo scorso weekend, l’ultimo “giallo”, nonostante gli appelli della vigilia aveva visto tantissimi cittadini affollare il centro città, così come anche il lungomare e l’anima della movida in zona pub, questa volta i latinensi sembrano aver risposto bene alle nuove restrizioni, quelle più rigide, disposte per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Restrizioni che sono entrate in vigore lo scorso lunedì 15 marzo quando la provincia pontina e il Lazio per la prima volta sono entrati nella zona rossa, se si fa eccezione del periodo coincidente con le festività natalizie quando le misure erano valide a livello nazionale.

Sia nel pomeriggio di sabato che nella mattinata di oggi, domenica 21 marzo, quando generalmente le strade e le piazze del centro della città vengono prese d’assalto da giovani, famiglie e quanti vogliono concedersi una passeggiata, il centro è apparso dunque vuoto: poche le persone in giro e pochissime le auto viste transitare per le vie che circondano il cuore di Latina. I negozi sono chiusi, bar e ristoranti operativi solo per l’asporto mentre secondo le disposizioni del Governo è vietato uscire se non per le tre ormai note motivazioni legate a lavoro, salute o situazioni di necessità. L’ulteriore banco di prova sarà ora il pomeriggio di oggi.

Gallery