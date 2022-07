Coronavirus, i dati dell'ultima settimana nel Lazio: rallenta la corsa del Covid

Per la seconda settimana di seguito appaiono in lieve calo i contagi da Covid registrati nel Lazio. A confermarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che ha sottolineato come la corsa del virus sia in frenata: -11% rispetto alla scorsa settimana. Stando ai dati di venerdì 22 luglio, si sono contati 2.044 positivi in meno rispetto a quelli registrati il venerdì precedente.

D'Amato: "Semplificare l'isolamento degli asintomatici"

L'assessore regionale ha anche sottolineato come sia necessario ormai "semplificare la procedura per l'isolamento dei positivi asintomatici consentendo anche senza test negativo di uscire dall'isolamento dopo cinque giorni dalla scomparsa dei sintomi". "Lo stanno giò facendo alcuni paesi - ha dichiarato D'Amato - Non vedo perché non si possa fare anche da noi".

Coronavirus, i dati del Lazio

Restando ai numeri, il bollettino del Lazio della giornata di ieri, 23 luglio, ha segnalato, su un totale di 32.993 test, 6.365 nuovi casi positivi, sette decessi e 7.396 pazienti guariti dal virus. Il dato dei guariti torna dunque a superare quello dei nuovi positivi. Il rapporto tra casi e tamponi è al 19,2%. Rispetto alla giornata di sabato 16 luglio, i cittadini del Lazio attualmente positivi sono 9.807, i pazienti ricoverati per Covid nelle aree mediche degli ospedali sono invece 81 in più, mentre si registra un ricovero in meno in terapia intensiva. Sono invece 63 i decessi nell'ultima settimana.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda infine le vaccinazioni, sono complessivamente 4 milioni le dosi booster effettuate nel Lazio alla data del 23 luglio, pari a circa l'83% di copertura della popolazione adulta.