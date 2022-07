Coronavirus, sale l’incidenza nel Lazio nell’ultima settimana. Quasi 200mila gli attuali positivi

Confermano il loro trend in crescita, anche se hanno rallentato la corsa, i contagi da coronavirus nel Lazio. Questo quanto emerge analizzando i numeri dell’ultima settimana in cui è stato registrato un aumento dei casi del 40% (secondo il dato reso noto dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato), mentre nei sette giorni precedenti era stato riscontrato un +50%. Resta stabile il valore Rt che è di 1.2, ma aumenta l’incidenza arrivata a 1.175 casi ogni 100mila abitanti (mentre la settimana precedente era di 853 casi).

I dati nel Lazio

Nella settimana considerata, quella che va da domenica 3 a sabato 9 luglio, sono stati registrati in tutto il Lazio quasi 70mila contagi e secondo proprio l’ultimo bollettino di ieri, sono quasi 194mila gli attuali positivi di cui 879 sono quelli ricoverati (814 nei reparto ordini degli ospedali e 65 nelle terapie intensive mentre sabato scorso nei reparti di area non critica c’erano 650 positivi ed erano 58 i pazienti gravi). Secondo l’ultimo aggiornato all’8 luglio del portale Agenas, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica nel Lazio è al 12%, mentre scende all’8% quella nelle terapie intensive.

I dati nella provincia di Latina

Anche nel territorio pontino, spinto soprattutto dalla diffusone della sottovariante Omicron 5, questo inizio di luglio ha fatto segnare una crescita nel numero dei contagi. Basti pensare che nei primi nove giorni del mese, secondo i report diffusi dalla Asl pontina, i contagi totali sfiorano quota 11mila, tanti quanti ne sono stati accertati in tutto giugno (11.656); sono poi stati 6 i decessi, il doppio di quanti ce ne sono stati in totale nel mese precedente e i nuovi ricoveri sono stati già 20. Inoltre secondo i dati emersi dal monitoraggio della Fondazione Gimbe l’incidenza nella provincia di Latina è di 1.224 casi ogni 100mila abitanti, un dato tra i più alti in Italia e il più alto in tutto il Lazio.