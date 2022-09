Coronavirus, vaccini aggiornati contro le varianti: si apre la campagna per tutti gli over 12

Riparte nella regione Lazio la campagna vaccinale anti Covid per la somministrazione della seconda dose booster (o quarta dose), allargata ora a tutti i soggetti con oltre 12 anni di età.

Dopo la fascia over 60 e i cittadini fragili, ora i vaccini Covid bivalenti, dunque aggiornati contro le varianti, sono disponibili per tutte le fasce di età over 12. Ad annunciarlo è stato nelle scorse ore l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato: "Le modalità sono quelle consuete - spiega - Basta avere la tessera sanitaria e inserire gli ultimi numeri che sono sul retro, si sceglie dove farlo e il giorno. E' molto importante ed è fortemente raccomandato per tutti i soggetti fragili e per gli over 60. Ormai la campagna è aperta a tutte le fasce di età over 12. Si tratta di un'ulteriore protezione contro l'inverno".

La somministrazione della quarta dose deve comunque avvenire dopo almeno 120 giorni dalla terza dose di vaccino o dall'ultima infezione Covid. Tutte le informazioni sono disponibili su SaluteLazio. Le prenotazioni al link:

Sono disponibili le prenotazioni per la seconda dose booster (quarta dose) del vaccino anti Covid19 per i soggetti di età ≥12 anni. https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it