Vaccini, D'Amato: "Necessario convincere gli over 60 indecisi a vaccinarsi"

"Convincere tutti gli over 60 ancora indecisi con l'intervento dei medici di base e raggiungere l'85% dei vaccinati: questi i nostri obiettivi". A dichiararlo è l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, che aggiunge come dopo Ferragosto sarà ormai possibile vaccinarsi anche senza prenotazione nei centri vaccinali della regione e gli hub saranno a disposizione per tutti coloro che fino ad ora non si sono convinti.

"Dobbiamo fare un ulteriore sforzo, ma raggiungeremo l'obiettivo dell'85% di cittadini del Lazio vaccinati - ha detto l'assessore in un'intervista rilasciata al Messaggero - Vogliamo andare incontro agli ultimi che non si sono neppure prenotati. La vera classe di età più ostica non è né quella dei giovani né quella degli over 60 - dice ancora l'assessore nell'intervista al Messaggero - Anzi, i ragazzi stanno mostrando grande maturità, stanno aderendo alla campagna vaccinale. Il problema oggi è rappresentato dai cinquantenni. Il vaccino è su base volontaria. Speriamo ora che il Green pass e l'accesso libero senza prenotazioni possano scuotere anche coloro che non vogliono proteggersi. Dobbiamo raggiungere l'85%, ci dicono anche gli esperti dello Spallanzani, perché è quella che consentirà una gestione senza traumi degli ospedali con la diffusione del virus. Noi come copertura siamo cinque punti sopra la media nazionale, siamo la prima Regione in rapporto alla popolazione. Per fortuna nel Lazio non c'è una forte componente novax, ma c'è ancora una quota di cittadini che, diciamo, resta alla finestra".

L'assessore precisa poi che tra la prima settimana di agosto e l'ultima di luglio c'è stata una riduzione di 1.200 casi, ma la settimana decisiva sarà quella dal 23 agosto per poter poi essere pronti all'avvio del nuovo scolastico.