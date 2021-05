Coronavirus: nel Lazio 635 casi, dato più basso degli ultimi 7 mesi. Ma i decessi sono 40

Il bollettino del Lazio: in calo ancora il numero dei ricoverati, anche quello dei pazienti gravi. Novità per la campagna vaccinale: previsti nel weekend Open Day Astrazeneca over 40

Contagi in calo, come sono ancora in flessione i numeri dei ricoverati. Questo il quadro che emerge dal bollettino giornaliero del Lazio diffuso nel pomeriggio dall’Assessorato alla Sanità della Regione. I casi di coronavirus oggi, martedì 11 maggio, sono 635, 45 in meno rispetto alla giornata di ieri e a fronte di un numero anche più alto di tamponi: i test in totale sono stati quasi 35mila di cui oltre 13mila molecolari e 21mila antigenigi. Per quanto riguarda i nuovi positivi, ha commentato l’assessore Alessio D’Amato, si tratta del più basso numero degli ultimi 7 mesi; il rapporto tra positivi e tamponi è al 4.7% (ieri era al 6%), ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 2.4.

Coronavirus Lazio: 40 decessi, in calo i ricoveri

Alto, invece, il numero dei decessi che nelle scorse 24 ore sono stati 40, mentre i guariti sono stati 1230. Continua a scendere, intanto, il numero dei ricoverati in tutto il Lazio che sono poco più di 1800 (grafica in basso), mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono ad oggi 255.

Coroanvirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, sono 515 quelli accertati nella provincia di Roma di cui 406 solo nella Capitale. Nelle altre 4 province del Lazio sono stati in totale 120 i casi: di questi 31 sono nel territorio pontino, altri 34 sono nella provincia di Frosinone, 28 in quella di Viterbo e 27 in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino dell’11 maggio

Si aggiorna il quadro generale del Lazio: sono oltre 330mila i contagi totali registrati dall'inizio della pandemia tra i residenti di tutta la regione dove ad oggi gli attuali positivi sono di poco superiore ai 36mila; quasi 300mila sono le persone guarite, 7934 i decessi.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, l’Assessorato alla Sanità della Regione ha annunciato che per il fine settimana del 15 e 16 maggio sono previsti degli Open Day Astrazeneca over 40 (nati 1981) con ticket virtuale (su piattaforma dedicata). “I siti interessati sono 21 a Roma e in tutte le province - ha detto D’Amato -. Hub, modalità e orari saranno comunicati nei prossimi giorni”. Intanto oggi è stata superata la quota delle 2 milioni e 380mila somministrazioni e sono oltre 783mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Nella provincia di Latina sono invece quasi 168mila le vaccinazioni con 55mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.