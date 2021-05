Coronavirus: nel Lazio sono 558 i nuovi casi, 10 i decessi. Vaccinato il 20% della popolazione

I dati aggiornati diffusi dalla Regione: contagi in leggero aumento rispetto alle scorse 24 ore, continuna a scendere invece il numero dei ricoverati

Sono 558 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, giovedì 20 maggio, 10 i decessi. I dati resi noti dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In leggero aumento i contagi oggi (sono 92 in più rispetto alla giornata di ieri) a fronte, a dire il vero, di un numero anche più basso di tamponi: sono stati 25mila i test totali di cui oltre 11mila molecolari (-4.348) e oltre 13mila antigienici. Il rapporto tra positivi e tamponi è in leggero aumento rispetto a ieri, al 4.9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 2,2%. Nelle scorse 24 ore sono stati, poi, 1.035 i guariti mentre continuano a scendere il numero dei ricoverati pari a 1.394 (-60) e quello delle terapie intensive che sono 210 (-5).

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi contagi, 458 del totale sono stati registrati nella provincia di Roma, di cui 308 solo nella Capitale; altri 100 sono invece nelle altre quattro province del Lazio: 45 sono stati riscontrati tra i residenti del territorio pontino, 29 nella provincia di Frosinone, 15 in quella di Viterbo e 11 in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 20 maggio

Restano poco più di 30mila gli attuali positivi in tutto il Lazio con circa 28mila persone che sono in cura presso il proprio domicilio e 1394 che sono ricoverati. Oltre 338mila i contagi totali accertati dall’inizio della pandemia, con il numero dei guariti che ha superato il muro dei 300mila; sono 8063 i decessi.

La campagna vaccinale

Proseguea la campagna vaccinale: nella notte saranno aperte le prenotazioni dedicate alle classi di età 47/44 anni (nati 1974/1977), mentre è stata superata la quota delle 2.8 milioni di dosi somministrate, con circa il 40% della popolazione che ha ricevuto la prima dose e il 20% anche la seconda. “Bene il ministro della Salute Speranza per Ordinanza su vaccino nella rete delle farmacie” ha poi commentato l’assessore D’Amato.

