Coronavirus, 2.489 nuovi contagi nel Lazio, due i decessi. Meno ricoverati negli ospedali

Il mese di giugno si apre con 2.489 nuovi casi di coronavirus nel Lazio: nel pomeriggio la Regione ha diffuso come sempre l’ultimo bollettino con tutti i dati aggiornati. Il numero dei casi è in leggera diminuzione rispetto a ieri (sono 729 in meno), come è più basso anche il rapporto tra positivi e tamponi sceso all’11,6%. I test totali effettuati sono stati infatti 21.376, di cui 5.007 molecolari e 16.369 antigienici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Si mantiene basso poi, come ieri, il numero dei decessi che sono stati due, e buone notizie arrivano anche dagli ospedali dove è inferiore anche il dato dei ricoverati: nei reperti di area non critica ci sono 561 positivi, 21 in meno in un giorno, mentre è stabile quello delle terapie intensive occupate che sono sempre 31. Le guarigioni notificate dalle varie Asl sono state invece 3.051.

I contagi e i decessi nelle singole province

Diamo uno sguardo ora alla situazione nelle singole province. In quella di Roma le sei Asl hanno accertato in totale 2.027 nuovi casi di cui 1.547 sono concentrati nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 545, nella Asl Roma 2 sono 576, nella Asl Roma 3 sono 426, nella Asl Roma 4 sono 137, nella Asl Roma 5 sono 142 e nella Asl Roma 6 sono 201). Nel resto della regione i contagi di oggi sono 462, di cui 196 nel territorio pontino e 115 in quello ciociaro, 80 sono stati accertati nella provincia di Rieti e 71 nel viterbese. I due decessi sono stati registrati nella provincia di Roma.

Coronarie Latina: i dati aggiornati di oggi

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 1 giugno

Vediamo invece ora quale è la situazione in tutto il Lazio: gli attuali positivi sono 119.367, la maggior parte dei quali sono però in cura a casa in isolamento domiciliare dal momento che le loro condizioni non destano preoccupazione; sono meno di 600 invece i positivi ricoverati negli ospedali (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).