Coronavirus, nel Lazio 680 nuovi casi ma aumentano ricoveri e terapie intensive

Crollano i contagi nel Lazio, ma a fronte di un numero inferiore di tamponi processati. Su circa 15mila test effettuati nel Lazio (11mila tamponi e e 4mila antigenici) sono infatti 680 i casi registrati, 108 in meno rispetto ai 788 di ieri, domenica 9 maggio. Ai positivi si aggiungono 17 decessi e 1.463 pazienti guariti. "Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive - commenta l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%".

La distribuzione dei casi per provincia

Per quanto riguarda la mappa dei contagi, nella Capitale si conferma il trend in discesa degli ultimi giorni, con 370 casi registrati in 24 ore. Nel resto della provincia di Roma invece i nuovi positivi sono 151, mentre nelle altre province del Lazio si registrano complessivamente 159 casi, di cui 108 nella Asl di Latina, 27 in quella di Frosinone, 20 a Viterbo e solo 4 sono stati invece i contagi a Rieti.

Il bollettino del Lazio

Quanto ai numeri invece, sono 36.868 i cittadini del Lazio attualmente positivi al covid, di cui 1.863 ricoverati, 270 in terapia intensiva e 34.735 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 287.886, i decessi 7.894 e il totale dei casi esaminati è pari a 332.648.

La campagna vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio, con 2.341.321 somministrazioni all'attivo. Le persone vaccinate con doppia dose sono state fino a questo momento (secondo i dati aggiornati alle 17 di oggi, 10 maggio) 769.728. In provincia di Latina le somministrazioni complessive sono state invece 164.264, con 53.697 persone che hanno ricevuto anche la seconda dose di siero.

