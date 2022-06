Coronavirus, meno test e meno contagi nel Lazio: sono 1.700 in un giorno. Quattro i decessi

Scende, come ogni lunedì, il numero dei contagi giornalieri da coronavirus rispetto ai dati fatti registrare negli ultimi giorni: nel bollettino di oggi, 13 giugno, sono riportati 1700 nuovi casi - 1000 in meno rispetto alla giornata di ieri - che sono stati accertati sulla base di 12.908 test totali, di cui 3.024 tamponi molecolari e 9.884 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 13,1%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel report giornaliero della Regione sono poi riportati anche quattro decessi, nessuno dei quali nella provincia di Latina dove non se ne registrano da una settimana; nelle ultime 24 ore, poi, sono state 2.039 le guarigioni notificate dalle varie Asl, un dato che torna ad essere pi alto di quello dei nuovi casi. Per quanto riguarda i ricoverati, infine, sono 472 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali laziali, con un aumento di 18 unità rispetto alla giornata di ieri, mentre sono stabili a 29 le terapie intensive occupate.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora quale è la situazione nelle singole province del Lazio. In quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati accertati 1.529 nuovi positivi, pari all’89,9% del totale, di cui 1.205 sono concentrati nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 471, nella Asl Roma 2 sono 374, nella Asl Roma 3 sono 360, nella Asl Roma 4 sono 57, nella Asl Roma 5 sono 135 e nella Asl Roma 6 sono 132). Nel resto della regione ci sono 171 contagi totali, di cui 93 nel territorio pontino; più bassi i dati che arrivano dalle altre provincie: in quella di Frosinone sono 27, nel reatino 29 e nel viterbese 23. Due dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma, e gli altri due in quelle di Rieti e Viterbo.

Coronavirus Lazio: i bollettino di oggi 13 giugno 2022

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove scende leggermente il numero degli attuali positivi che sono 118.561; la maggior parte dei contagiati, come sappiamo, sono in cura in isolamento domiciliare e le loro condizioni non destano preoccupazione, mentre i ricoverati sono 501 i ricoverati nei vari reparti degli ospedali (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).