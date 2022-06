Coronavirus, balzo in avanti della curva: quasi 5mila nuovi casi nel Lazio. Sei i decessi

Improvviso balzo in avanti dei contagi da coronavirus nel Lazio: sono infatti quasi 5mila i casi riportati nel bollettino di oggi, martedì 14 giugno, che la Regione ha diffuso nel pomeriggio. Un dato in ripresa rispetto all’andamento della curva nelle ultime settimane quando i positivi giornalieri avevano raggiunto massimo quota 3mila. I casi sono infatti 4.939 accertati sulla base di 27.103 test totali effettuati, di cui 4.902 molecolari e 22.201 antigenici. Sale anche il rapporto tra positivi e tamponi che arriva a 18,2%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi, poi, sono riportati 6 decessi, uno dei quali nella provincia di Latina, mentre le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore dalle varie Asl sono state 3.030. Per quanto riguarda i ricoverati, sono 467 i postivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali (5 in meno in un giorno), mentre è stabile a 29 il numero delle terapie intensive occupate.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora quale è la situazione nelle singole province che hanno fatto registrare tutte una ripresa della curva dei contagi. In quella di Roma i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 3.992, l’80,8% del totale di oggi, di cui 2.954 sono concentrati nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.043, nella Asl Roma 2 sono 1.206, nell Asl Roma sono 705, nella Asl Roma 4 sono 179, nella Asl Roma 5 sono 401, nella Asl Roma 6 sono 458). Nel resto della regione si contano 947 casi di cui 420 nel territorio pontino e 255 in quello ciociaro; altri 175 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 97 da quella di Rieti. Cinque dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma e uno, come detto, in quella di Latina.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 14 giugno 2022

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: sono tornati a quota 120mila gli attuali positivi con 496 ricoverati nei vari reparti degli ospedali; la maggior parte dei contagiati sono quindi in cura in isolamento domiciliare e non necessitano di ospedalizzazione (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).