Coronavirus, nel Lazio 9 decessi e 3.739 nuovi casi. In una settimana 128 ricoverati in meno

Come ogni lunedì diminuisce il numero dei tamponi e parallelamente cala anche quello dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio: i casi oggi sono infatti 3.739, ben 2.748 in meno rispetto a ieri, mentre lo scorso lunedì erano stati 2.444 (2.324 quello ancora precedente, il 28 febbraio). Il dato è stato diffuso dalla Regione nel pomeriggio quando è stato diffuso il bollettino odierno sull’andamento del Covid-19. Il rapporto tra positivi e tamponi resta anche oggi, lunedì 14 marzo, al di sopra del 10% attestandosi sull’11,4%. I test che sono stati effettuati dalle Asl locali, nelle farmacie e nei laboratori del Lazio sono stati infatti 32.781 (circa 10mila in meno rispetto a ieri), di cui 5.996 molecolari e 26.785 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Con il report di oggi, la Regione ha dato notizia anche di 9 nuovi decessi, uno dei quali è nella provincia di Latina; le guarigioni notificate dalle Aziende sanitarie locali sono state 6.287; aumenta poi il numero dei pazienti gravi con 77 terapie intensive occupate ad oggi (4 in più in un giorno), mentre i positivi che sono ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali sono 1.036 (+1).

I contagi e i decessi nelle singole province

Come diminuisce il dato giornaliero dei contagi in tutta la regione, rispettivamente accade anche nelle singole province: i casi che nelle scorse 24 ore sono stati accertati nella provincia di Roma sono oggi 2.952, di cui 1.973 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 661, nella Asl Roma 2 sono 664, nella Asl Roma 3 sono 648, nella Asl Roma 4 sono 239, nella Asl Roma 5 sono 339 e nella Asl Roma 6 sono 401). Nel resto della regione ne sono stati riscontrati 787 e di questi 329 sono nel territorio pontino e 208 in quello ciociaro, mentre 162 sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 88 da quella di Rieti. Due dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Viterbo, 5 in quella di Roma e uno rispettivamente in quelle di Latina e Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 14 marzo 2022

Nonostante la leggera ripresa della curva negli ultimi giorni, continua comunque a scendere il numero degli attuali positivi che ad oggi nel Lazio sono poco più di 94mila, circa 14mila in meno in una settimana; ad oggi sono 1.113 i ricoverati nei vari reparti degli ospedali regionali, 128 in meno rispetto a lunedì scorso. Nelle ultime 24 ore, infine, in 2.500 hanno lasciato l’isolamento domiciliare dove si trovano ancora circa 93mila persone (in basso tutti i dati del bollettino).