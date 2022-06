Coronvirus, nel Lazio 3.530 nuovi casi e 6 decessi. Più di 500 i ricoverati negli ospedali

Sono 3.530 i nuovi casi di coronavirus riportati nel bollettino di oggi, 15 giugno, della Regione. Il report è stato diffuso nel pomeriggio e permette di fare un’analisi sulla situazione attuale in tutto il Lazio. I nuovi contagi - 1.409 in meno rispetto a ieri - sono stati accertati sulla base di 18.711 test totali, di cui 4.643 molecolari e 14.168 antigenici; si mantiene alto il rapporto tra positivi e tamponi che è del 18,8%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati poi 6 decessi, nessuno dei quali nella provincia di Latina; aumenta rispetto a ieri il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica sono 480 (13 in più in un giorno), mentre sono 32 le terapie intensive occupate (3 in più rispetto a ieri). Ma è più alto del numero dei nuovi casi quello dei guariti: sono infatti 4.961 le persone per le quali è stata certificata la negativizzazione da parte delle Asl.

I contagi e i decessi nelle singole province

Diamo ora, come sempre, uno sguardo all’andamento della situazione nelle singole province. In quella di Roma si concentra l’80% dei contagi totali, pari a 2.834 di cui 2.196 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 771, nella Asl Roma 2 sono 811, nella Al Roma 3 sono 614, nella Asl Roma 4 sono 96, nella all Roma 5 sono 245 e nella Asl Roma 6 sono 297). Nel resto della regione se ne contano 696 di cui 282 nel territorio pontino e 231 in quello ciociaro, mentre altri 98 ne sono stati accertati dalla Asl di Viterbo e 85 da quella di Rieti. Cinque dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma, e un altro nel viterbese.

Coronavirus Latina. tutti i dati aggiornati di oggi

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 15 giugno 2022

Questa la situazione aggiornata in tutto il Lazio: scende sotto il muro dei 120mila il numero degli attuali positivi e sono più di 118mila quelli che si trovano in isolamento domiciliare a casa. I ricoverati sono 512 in totale (in basso tutti i dai del bollettino di oggi).