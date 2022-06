Coronavirus: nel Lazio altri 4.636 casi, 3 i decessi. Aumentano i ricoverati negli ospedali

Sale di nuovo e arriva quasi a 5mila il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio, come era già accaduto due giorni fa. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 giugno, la Regione ha diffuso il consueto bollettino quotidiano in cui sono riportati tutti i dati aggiornati. I casi nello specifico sono 4.636 e sono stati accertati sulla base di 25.036 test totali, di cui 5.470 molecolari e 19.566 antigenici. Resta, quindi, alto il rapporto tra positivi e tamponi che è del 18,5%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Come sempre il bollettino riporta anche tutti gli altri dati: i decessi di cui viene data notizia sono 3, nessuno dei quali nella provincia di Latina, ed è da segnalare un ulteriore aumento del numero dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali sono infatti 503, 23 in più rispetto a ieri, e sono 36 le terapie intensive occupate, 4 in più. Ma, fortunatamente, è alto anche il numero dei contagiati che i sono negativizzati nelle ultime 24 ore: le guarigioni notificate dalle varie Asl della regione sono state infatti 6.852.

I contagi e i decessi nel Lazio

Vediamo ora quale è la situazione nelle singole province. In quella di Roma è concentrato l’80,5% dei contagi totali che sono stati accertati nel Lazio, vale a dire 3.734, di cui 2.822 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma sono 997, nella Asl Roma 2 sono 1.041, nella Asl Roma 3 sono 784, nella Asl Roma 4 sono 152, nella Asl Roma 5 sono 370 e nella Asl Roma 6 sono 390). Nel resto della regione sono poco meno di mille i casi (902) e di questi 382 sono nel territorio pontino e 316 in quello ciociaro, mentre 143 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 61 da quella di Rieti. I decessi sono tutti e tre nella provincia di Roma.