Coronavirus, meno tamponi e meno contagi nel Lazio. Sono 13 i decessi in un giorno

Come ogni lunedì scende nel Lazio il numero dei tamponi effettuati nel fine settimana e cala anche quello dei contagi giornalieri da coronavirus. Nel bollettino della Regione che è stato diffuso nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, sono 1.745 i nuovi casi (ieri erano quasi 3mila) accertati sulla base di 14.950 test, di cui 4.305 molecolari e 10.645 antigenici. Scende anche, di oltre due punti percentuali, il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è dell’11,6% (ieri era del 13,9%).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Ma nelle ultime 24 ore è aumentato il numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio: sono, infatti, 20 in più i pazienti nei reparti di area non critica che raggiungono il totale di 818 mentre sono 51 le terapie intensive occupate. I decessi invece sono stati 13 mentre le guarigioni notificate dalle Asl provinciali sono state più del doppio dei nuovi casi, 3.723. Anche oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha rinnovato l’appello alla popolazione over 80 a fare la quarta dose; “è importante per evitare complicazioni e criticità” ha detto.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora la situazione nelle singole province del Lazio: in quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati accertati in totale 1.474 nuovi casi, di cui 1.086 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 518, nella Asl Roma 2 sono 264, nella Asl Roma 3 sono 304, nella Asl Roma 4 sono 92, nella Asl Roma 5 sono 194 e nella Asl Roma 6 sono 102). Nel resto della regione sono stati accertati 271 nuovi positivi, di cui 115 nel territorio ciociaro e 80 in quello pontino; altri 44 sono stati rilevati dalla Asl di Rieti e 32 da quella di Viterbo. Nove dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma, 2 nella Tuscia e gli altri due nel frusinate e nel reatino; nessun decesso, invece, nella provincia di Latina.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 16 maggio 2022

Si aggiorna anche il quadro generale nel Lazio dove scende il numero degli attuali positivi, che sono poco meno di 144mila, come anche quello dei contagiati in cura in isolamento domiciliare che sfiora i 143mila. Sono invece 869 i ricoverati nei vari reparti degli ospedali regionali. Arriva a quota un milione e 540mila, invece, il numero totale dei casi accertati nel Lazio dall’inizio della pandemia (in basso tutti i dati del bollettinno di oggi).