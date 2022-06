Coronavirus, risalita dei contagi anche nel Lazio: 4.826 in 24 ore, cinque i decessi

Su 21.910 test nel Lazio si registrano in totale 4.826 nuovi casi di Covid, 190 in più nelle ultime 24 ore. Sono poi cinque le persone decedute e 3.044 invece quelle guarite. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22%.

Il punto sui ricoveri

Intanto si mantiene stabile la quota di pazienti ricoverati, in totale 500 nelle aree mediche degli ospedali della regione e 39 in terapia intensiva.

La distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi per le province, i positivi schizzano nella città di Roma, sfiorando quota 3mila. Sono infatti per la precisione 2.968, a cui si aggiungono altri 902 positivi nel resto della provincia romana. Nelle altre quattro del Lazio invece sono in totale 956, anche qui in netto aumento rispetto ai giorni scorsi: 377 a Latina, 327 invece a Frosinone, 93 a Rieti e 159 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 17 giugno

La quota di cittadini attualmente positivi nel Lazio è di 118.585. Di questi, 500 sono ricoverati nelle aree Covid degli ospedali, altri 39 pazienti si trovano invece in terapia intensiva. In isolamento domiciliare infine 118.046 cittadini. I decessi totali dall'inizio della pandemia ad oggi sono saliti a 11.406.