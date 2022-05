Coronavirus: più di 4mila casi nel Lazio in un giorno, 8 morti. Oltre 142mila gli attuali positivi

Raddoppiano in 24 ore i contagi da coronavirus in tutto il Lazio in conseguenza anche di un aumento del numero dei tamponi. Questo quanto emerge dall’ultimo bollettino della Regione, pubblicato nel pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio. Facendo parlare i dati sono 4.111 i nuovi casi, ben 2.366 in più rispetto a ieri, accertati sulla base di 34.835 test totali, di cui 7.362 molecolari e 27.473 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’11,8%mantenendosi pressoché costante nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi, come ogni giorno, sono riportati anche tutti gli altri dati che immortalano la situazione attuale nel Lazio. Partiamo dai ricoverati che sono in leggero calo, anche se rispetto a ieri ci sono due pazienti gravi in più nelle terapie intensive (sono 53 quelle occupate). Scende, infatti, il dato dei positivi nei reparti ordinari degli ospedali che sono 800, 18 in meno in un giorno. I decessi nel report giornaliero sono 8, di cui nessuno nella provincia di Latina, mentre sono state 5.421 le guarigioni notificate dalle Asl, che si confermano in questa fase della pandemia in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

I contagi e i decessi nelle singole province

Ora vediamo quale è la situazione nelle singole province. In quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati accertati 3.010 nuovi positivi, 2.085 dei quali sono concentrati nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 834, nella Asl Roma 2 sono 697, nella Asl Roma 3 sono 554, nella Asl Roma 4 sono 180, nella Asl Roma 5 sono 380 e nella Asl Roma 6 sono 365). Nel resto della regione i contagi giornalieri tornano sopra la soglia dei mille e sono 1.101: di questi 426 sono stati riscontrati tra i cittadini del territorio pontino e 393 tra quelli della provincia di Frosinone, altri 165 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 117 da quella di Rieti. Quattro dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma, due in quella di Frosinone e altrettanti nel viterbese.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 17 maggio 2022

Sulla base dei dati di oggi si aggiorna ancora la situazione generale nel Lazio dove scende il numero degli attuali positivi che sono circa 142mila. Sono 853 le persone le cui condizioni di salute hanno richiesto un ricovero mentre 141.663 contagiati sono in cura a casa mentre circa 1.300 persone nelle ultime 24 ore hanno lasciato l’isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).