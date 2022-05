Coronavirus, nel Lazio meno ricoverati e meno attuali positivi. I casi sono 2.883 in un giorno

Resta ancora stabile il rapporto tra positivi e tamponi nel Lazio, dove i contagi da coronavirus rispetto al dato di ieri fanno registrare una leggera flessione figlia anche del più basso numero dei test effettuati. Questo quanto emerge dal bollettino della Regione di oggi, mercoledì 18 maggio: i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 2.883 (1.228 in meno rispetto alla giornata di ieri), mentre sono stati 25.344 i test totali effettuati, di cui 7.149 molecolari e 18.195 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è invece dell’11,3%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Buone notizie arrivano gli dagli ospedali dove scende il numero dei ricoverati, anche di quelli gravi: i positivi nei reparti ordinari sono oggi 744 (26 in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 49, 4 in meno rispetto a ieri. Alto invece il dato dei decessi, 16 in totale, anche se, spiegano dalla Regione, tengono contro anche di alcuni recuperi di notifiche. Le guarigioni notificate nelle scorse 24 ore, invece, sono state 5.053, sempre più alto dei nuovi contagi.

I contagi e i decessi in tutto il Lazio

Vediamo ora, come sempre la realtà nelle singole province. In quella di Roma i nuovi casi riscontrati sono stati 2.118 di cui 1.484 concentrati solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 523, nella Asl Roma 2 sono 497, nella Asl Roma 3 sono 464, nell Asl Roma 4 sono 212, nella Asl Roma 5 sono 211 e nella Asl Roma 6 sono 211). Scende sotto la soglia dei mille il numero totale dei contagi nel resto della regione, e sono 765 di cui 365 sono stati accertati tra i residenti del territorio pontino e 227 in quello ciociaro, altri 93 sono stati rilevati dalla Asl di Rieti e 80 da quella di Viterbo. I decessi sono tutti nella provincia romana di cui 11 solo nel territorio della Asl Roma 6.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 18 maggio 2022

Con i dati di oggi si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: con le guarigioni in numero superiore rispetto a i nuovi casi, cala il dato degli attuali positivi che sono poco più di 140mila; scende anche quello delle persone che, ancora contagiate, sono in cura a casa con 2.156 persone che nelle ultime 24 ore hanno lasciato l’isoalemtno domiciliare (in totale sono meno di 140mila). Più basso rispetto a ieri come detto anche il numero dei ricoverati che in totale sono 823 (in basso tutti i dati del bollettino).