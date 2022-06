Coronavirus, nel Lazio un tampone su quattro è positivo. Altri 4.807 casi in un giorno

E’ positivo un tampone su quattro nel Lazio dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 4.807 nuovi casi di coronavirus. E’ stato diffuso nel pomeriggio dalla Regione il bollettino con cui si aggiorna sulla situazione attuale. L’andamento di oggi della curva conferma quello degli ultimi giorni che hanno fatto registrare un aumento del 25% del numero dei contagi rispetto alla settimana precedente. I test che sono stati effettuati in tutte e cinque le province sono stati 18.626 e il rapporto tra positivi e tamponi è appunto del 25,8%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino sono riportati anche tutti gli altri dati, a partire dai ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 493 (appena tre in meno in giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 43 (+1). Un solo decesso invece è stato registrato nelle ultime 24 ore durante le quali sono state notificate 2.080 guarigioni dalle Asl.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora la situazione nelle singole province. In quella di Roma si concentra quasi l’82% dei contagi totali, ben 3.938 di cui 3.109 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 956, nella Asl Roma 2 sono 1.389, nella Asl Roma 3 sono 764, nella Asl Roma 4 sono 153, nella Asl Roma 5 sono 328 e nella Asl Roma 6 sono 348). Nel resto della regione, poi, i casi sono 869, di cui 351 nel territorio pontino e 252 in quello ciociaro; altri 146 sono nella provincia di Viterbo e 120 in quella di Rieti. Il decesso è saltato registrato nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 19 giugno

Sulla base dei dati di oggi, si aggiorna anche il quadro generale nel Lazio: sono più di 121mila gli attuali positivi in tutta la regione: di questi 536 sono in condizioni tali da necessitare un ricovero, mentre più di 120mila sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).