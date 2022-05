Coronavirus, 3.038 contagi in un giorno nel Lazio, 4 morti. Meno di 140mila attuali positivi

Stabile nelle ultime 24 ore la curva dei contagi da coronavirus in tutto il Lazio, così come anche il rapporto tra positivi e tamponi. Sono alcuni dei dati che emergono dal bollettino di oggi, giovedì 19 maggio, della Regione. Nello specifico i nuovi casi accertati nelle cinque province sono 3.038 (155 in più rispetto alla giornata di ieri) rilevati sulla base di 26.951 test, di cui 7.051 molecolari e 19.900 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’11,2%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Come ogni giorno nel bollettino sono riportati anche tutti gli altri dati: dopo il picco di ieri (dovuto anche al recupero di alcune notifiche) scende il numero dei decessi che sono stati 4, mentre c’è una lieve ripresa di quello dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali sono 784 (10 in più in un giorno), mentre sono 46 le terapie intensive occupate (3 in meno). Le guarigioni restano sempre in un numero più elevato rispetto ai nuovi casi e ne sono state notificate 3.522.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora, come ogni giorno, la situazione di oggi nelle singole province laziali. In quella di Roma sono stati accertati 2.251 contagi, di cui 1.553 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 617, nella Asl Roma 2 sono 477, nella Asl Roma 3 sono 459, nella Asl Roma 4 sono 156, nella Asl Roma 5 sono 254 e nella Asl Roma 6 sono 288). Restano sotto la soglia dei mille totali i nuovi casi nelle altre quattro province e nello specifico sono 787, di cui 296 in quella di Latina e 250 in quella di Frosinone, mente 136 positivi sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 105 da quella di Rieti. I decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 19 maggio

Si aggiorna anche il quadro generale in tutto il Lazio dove il numero degli attuali positivi scende sotto il muto dei 140mila. Per la maggior parte di loro (139.012) le condizioni di salute non richiedono l’ospedalizzazione e sono in cura in casa e nelle ultime 24 ore in quasi 500 hanno lasciato l’isolamento domiciliare. Sono infine 830 i ricoverati nei vari reparti, mentre i casi totali accertati dall’inizio della pandemia sono stati circa 1 milione e 550mila, 11.272 invece i decessi (in baso tutti i dati del bollettino).