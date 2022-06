Coronavirus: stabili i casi giornalieri nel Lazio, meno ricoverati negli ospedali. Tutti i dati

Contagi giornalieri da coronavirus stabili, lieve crescita nel numero dei decessi e ulteriore calo invece di quello dei ricoverati: questo il quadro della situazione nel Lazio che emerge analizzando il bollettino che la Regione ha diffuso nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 giugno. I nuovi casi riportati sono 2.645, 156 in più rispetto a ieri ma con un rapporto tra positivi e tamponi più alto di circa due punti percentuali e che arriva al 13,2%. I test totali effettuati sono stati 19.964, di cui 5.175 molecolari e 14.789 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Come detto, rispetto agli ultimi due giorni sale leggermente il numero dei decessi riportati nel bollettino che sono stati 5, nessuno dei quali nella provincia di Latina. Discorso inverso invece per i ricoverati: sono 5 in meno i positivi nei reparti ordinari degli ospedali dove ce ne sono in totale 556, mentre sono sempre 31 le terapie intensive occupate. Le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore dalle varie Asl regionali sono state 2.009.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora come sempre la situazione nelle singole province del Lazio. In quella di Roma sono stati accertati 2.110 nuovi casi e 1.621 sono concentrati solo nella Capitale (nello specifico 609 sono nella Asl Roma 1, 596 nella Asl Roma 2, 416 nella Asl Roma 3, 105 nella Asl Roma 4, 170 nella Asl Roma 5 e 214 nella Asl Roma 6). Nel resto della regione se ne contano altri 535 di cui 207 nel territorio pontino e 126 nel viterbese, uno in meno nella provincia di Frosinone e 77 in quella di Rieti. Due decessi, poi, sono stati registrati rispettivamente nelle provincie di Roma e Viterbo e uno nel reatino.

Coronavirus Lazio: il bolleranno di oggi 2 giugno 2022

Questo il quadro nel Lazio: sfiora quota 120mila il numero degli attuali positivi che per la maggior parte sono in condizioni tali da non richiedere ospedalizzazione e per questo sono in cura in isolamento domiciliare (119.411), mentre sono 587 le persone contagiate ricoverate nei vari reparti (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).