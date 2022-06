Coronavirus, nel Lazio 2.634 casi in un giorno. Aumentano i ricoverati nell’ultima settimana

Come nella provincia di Latina, anche nel Lazio si registra oggi come ogni lunedì una flessione della curva dei contagi da coronavirus. Sono di meno, infatti, anche i test effettuati nel fine settimana, in totale 10.213, sulla base dei quali sono stati accertati 2.634 nuovi casi, circa la metà rispetto alla giornata di ieri. Si mantiene invece costante, al 25,8%, il rapporto tra positivi e tamponi.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino della Regione di oggi, lunedì 20 giugno, sono poi riportati anche 6 nuovi decessi, nessuno dei quali nella provincia di Latina, mentre nelle ultime 24 ore sono stati 2.110 i contagiati che si sono negativizzati; per quanto riguarda i ricoverati, sono 501 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali laziali (8 in più in un giorno), mentre sono 44 le terapie intensive occupate (+1).

I contagi e i decessi nelle singole province

Anche nelle singole province rispetto alla giornata di ieri si registra una riduzione del numero dei casi giornalieri. In quella di Roma ne sono stati accertati 2.366, pari a quasi il 90% del totale, di cui 1.810 sono nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 703, nella Asl Roma 2 sono 544, nella Asl Roma 3 sono 563, nella Asl Roma 4 sono 142, nella Asl Roma 5 sono 219 e nella Asl Roma 6 sono 195). Nel resto della regione si contano 268 contagi, di cui la metà, 139, sono nel territorio pontino, 64 in quello ciociaro, 34 nella provincia di Viterbo e 31 in quella di Rieti. Cinque dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma e uno nel frusinate.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 20 giugno 2022

Sulla base dei dati di oggi, si aggiorna anche il quadro generale in tutto il Lazio: sono più di 121mila gli attuali positivi, la cui maggioranza, però, fortunatamente non necessita di ospedalizzazione ed è in cura i isolamento domiciliare; sono intatti 545 i ricoverati nei vari reparti; lo scorso lunedì erano però 501 di cui 29 in terapia intensiva (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).