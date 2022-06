Coronavirus, cresce la curva nel Lazio: 7.549 nuovi casi. Più ricoverati negli ospedali

“Casi in deciso aumento, necessaria la quarta dose per over 80”: queste le parole con cui l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato commenta i dati del bollettino di oggi nel Lazio che riporta un importante aumento del numero dei contagi giornalieri da coronavirus. Sono 7.549 i nuovi positivi di cui viene data notizia con il report giornaliero; un dato così alto non si aveva dalla fine di aprile, ma va precisato che rispetto ai giorni scorsi è notevolmente più alto anche il numero dei test che sono stati processati nelle ultime 24 ore, ben 41.858. Tanto che il rapporto tra positivi e tamponi scende di 7 punti percentuali rispetto a ieri ed è del 18%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Per quanto riguarda gli altri dati, se quello dei decessi non fa registrare particolari scossoni, sale invece il numero dei ricoverati negli ospedali. Nelle scorse 24 ore sono stati 3 i positivi che purtroppo non ce l’hanno fatta, mentre quelli che si trovano nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 26 in più, per un totale di 527, e sono 48 le terapie intensive occupate (+4). Infine, sono state notificate 4.149 guarigioni dalle varie Asl locali.

I contagi e i decessi nelle singole province

I contagi oggi sono in aumento in tutte le province del Lazio; vediamo ora quale è la situazione generale. In quella di Roma sono stati accertati 5.892 casi, pari al 78% del totale in tutta la regione, e sono 4.474 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.698, nella Asl Roma 2 sono 1.693, nell Asl Roma 3 sono 1.083, nella Asl Roma 4 sono 138, nella Asl Roma 5 sono 556 e nella Asl Roa 6 sono 724). In tutte le altre quattro province sono in tutto 1.657 i positivi in più, di cui 700 nel territorio pontino e 556 in quello ciociaro, mentre 267 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 134 da quella di Rieti. I tre decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 21 giugno 2022

Si aggiorna, quindi, la situazione generale nel Lazio dove aumenta ancora il numero degli attuali positivi che sono circa 125mila; di questi 575 sono i contagiati ricoverati negli ospedali mentre la maggior parte dei positivi fortunatamente non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati aggiornati del bollettino di oggi).