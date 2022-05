Coronavirus: stabile la curva dei contagi nel Lazio. Meno ricoverati e meno attuali positivi

Stabile la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio, dove scende il numero dei ricoverati come anche quello degli attuali positivi che sono circa 7mila in meno in una settimana. E' in parte il quadro che emerge dopo l’ultimo bollettino della Regione sull’andamento della pandemia, quello diffuso nel pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio. I nuovi casi sono 2.479, accertati sulla base di 21.923 test totali, di cui 4.967 molecolari e 16.956 antigenici. Non fa registrare grandi cambiamenti il dato del rapporto tra positivi e tamponi che oggi è dell’11,3%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Come detto, scende il numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio: i positivi nei reparti ordinari sono 745, 19 in meno in un giorno, mentre restano 42 le terapie intensive occupate. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati invece 7, nessuno dei quali nella provincia di Latina, mentre le guarigioni notificate sono state 3.017.

I contagi e i decessi nelle singole province

Come ogni giorno, analizziamo ora la situazione nelle singole province. In quella di Roma sono stati accertati 1.900 casi, la maggior parte dei quali (1.363) sono solo nella Capitale (nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 527, nella Asl Roma 2 sono 422, nella Asl Roma 3 sono 414, nella Asl Roma 4 sono 75, nella Asl Roma 5 sono 230 e nella Asl Roma 6 sono 232). Nel resto della regione sono 579 i contagi riscontrati e di questi 292 sono nel territorio pontino e altri 164 in quello ciociaro, mentre 78 e 45 ne sono stati rilevati rispettivamente dalle Asl di Viterbo e Rieti. Per quanto riguarda i decessi, 4 sono nella provincia di Roma, 2 in quella di Frosinone e uno nel viterbese. Nel territorio pontino per l’11esimo giorno consecutivo il bollettino non riporta decessi.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 21 maggio 2022

Sulla base dei dati di oggi si aggiorna ulteriormente la situazione nel Lazio dove, come detto, continua a decrescere il numero degli attuali positivi che in una settimana sono 7.085 in meno e oggi sfiorano quota 138mila. I ricoverati in totale sono 787, mentre poco più di 137mila contagiati sono al momento in cura a casa e 526 hanno lasciato l’isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).