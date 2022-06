Coronavirus, 6.593 casi nel Lazio. D’Amato: “Usare la maschera dove non c’è distanziamento”

“Visto l’aumento dei casi si raccomanda l’utilizzo della mascherina dove non è possibile garantire il corretto distanziamento”: queste le parole dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato quando anche i dati del bollettino di oggi, mercoledì 22 giugno, indicano una ripresa dei contagi rispetto alle scorse settimane e riportano anche un aumento del numero dei ricoveri. Sono infatti 6.593 i nuovi casi oggi, con un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 22,5%. I test totali effettuati sono stati 29.296, di cui 5.552 molecolari e 23.744 antigenici.

Coronavirus Lazio. tutti gli altri dati

Come detto sale il numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio: sono 543 i positivi nei reparti ordinari (16 in più in un giorno), mentre il saldo giornaliero tra nuovi ingressi nelle terapie intensive e le uscite è parti a 7 con 55 pazienti gravi. I decessi, poi, sono stati 6 mentre le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore sono state 4.834.

I contagi e i decessi nelle singole province

Analizziamo ora la situazione nelle singole province del Lazio. In quella di Roma si concentra l’80% dei contagi totali riferiti con l bollettino di oggi, 5.277 in totale di cui 3.912 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.359, nella Asl Roma 2 sono 1.444, nella Asl Roma 3 sono 1.109, nella Asl Roma 4 sono 276 nella Asl Roma 5 sono 483 e nella Asl Roma 6 sono 606). Nel resto della regione se ne contano 1.316 di cui 575 nel territorio pontino e 413 nel frusinate; 197 ne sono stati rilevati nel viterbese e 131 nel reatino. Un decesso, poi, è stato registrati nella provincia di Latina e 5 in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 22 giugno 2022

Si aggiorna la situazione generale nel Lazio dove sale ancora il numero degli attuali positivi che ora sono quasi 127mila; cresce ancora come detto il dato dei ricoverati che sono quasi 600 nei vari reparti, mentre fortunatamente la maggior parte dei contagiati resta in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).