Coronavirus, nel Lazio 6.879 nuovi positivi. In una settimana il 53% dei contagi in più

“Continua il trend di crescita dei casi nel Lazio”: a dirlo l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel commentare i dati del bollettino di oggi, giovedì 23 giugno. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore in tutte e cinque le province sono 6.879, in linea con il dato degli ultimi tre giorni, rilevati sulla base di 29.641 test totali. Il rapporto tra postitivi e tamponi è del 23,2%.

Coronavirus Lazio: +53% dei casi in una settimana

In una settimana, spiega ancora l’assessore D’Amato, è stata registrata una crescita del numero dei contagi del 53% (in linea con l’incremento che c’è stato anche nella provincia di Latina); ed è aumentata anche l’incidenza che è di 566 casi su 100mil abitanti, mentre una settimana fa era di 367 casi. Il valore Rt, infine, è di 1.1.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Tornando al bollettino giornaliero. sono 9 i decessi di cui dà oggi notizia la Regione, nessuno dei quali nella provincia di Latina; aumentano poi i ricoverati nei reparti ordinari che sono 553 (+10 in un giorno), mentre scende leggermente il dato dei pazienti gravi con 50 terapie intensive occupate (-5). Nelle scorse 24 ore, infine, sono state notificate 4.688 guarigioni.

I contagi e i decessi nele singole province

Guardiamo ora la situazione nelle singole province. In quella di Roma sono stati accertati 5.541 nuovi casi, pari a circa l’80% del totale di quelli riscontrati nel Lazio, di cui 4.141 sono solo nella Capitale (nella Asl Roma 1 sono 1.491, nella Asl Roma 2 sono 1.571, nella Asl Roma 3 sono 1.076, nella Asl Roma 4 sono 245, nella Asl Roma 5 sono 507 e nella Asl Roma 6 sono 648). Nel resto della regione i nuovi positivi sono 1.338, di cui 568 nel territorio pontino e 437 in quello ciociaro, mentre altri 212 sono nel viterbese e 121 nel reatino. I decessi sono stati registrati tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 23 giugno 2022

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio: torna sopra quota 600 il numero dei ricoverati totali, mentre sono quasi 129mila gli attuali positivi, la maggior parte dei quali fortunatamente non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).