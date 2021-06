Coronavirus, curva stabile nel Lazio: sono 97 i nuovi contagi. Tre i decessi e 335 i guariti

Il bollettino della Regione: in calo ancora il numero degli attuali positivi, come anche quello dei ricoverati. D'Amato: "Il Lazio è la prima regione italiana per dosi somministrate ogni 100mila abitanti"

Stabile la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: come ieri sono 97 i nuovi casi oggi, giovedì 24 giugno, comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione dopo la quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. I tamponi sono stati quasi 22mila in totale di cui cui circa 9mila molecolari e oltre 13mila antigienici. Stabile anche il rapporto tra positivi e tamponi oggi all’1,1%, ma che scende allo 0,4% se si considerano anche gli antigenici.

Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati 3 i decessi, 335 invece i guariti; i pazienti positivi che al momento sono ricoverati sono 254, 74 in terapia intensiva.

Coronavirus Lazio: i casi nelle singole province

La maggior parte dei contagi notificati nelle scorse 24 ore, 89, sono stati registrati nella provincia di Roma, di cui 65 solo nella Capitale; altri 5 sono stati invece riscontrati tra i residenti del territorio pontino, 3 nella provincia di Frosinone, nessuno invece in quelle di Viterbo e Rieti. Per quanto riguarda i decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus lazio: il bollettino del 24 giugno

Si aggiorna ulteriormente il quadro in tutta la regione dove scende a circa 3600 il numero degli attuali positivi, con 3300 di questi che fortunatamente non necessitano di un ricovero e sono in isolamento domiciliare, in cura a casa. In totale sono più di 345mila i contagi totali, con oltre 333mila persone che sono poi guarite; i decessi sono 8313.

La campagna vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale che nel Lazio raggiunge ad oggi l’obiettivo di 4,9 milioni di somministrazioni; il “Lazio è la prima regione italiana per dosi somministrate ogni 100mila abitanti” ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Nella provincia di Latina, nello specifico, secondo il dato aggiornato alle 18 da Salute Lazio, sono quasi 356mila le vaccinazioni effettuate da dicembre scorso.