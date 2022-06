Coronavirus, nel Lazio i contagi giornalieri tornano sopra quota 7mila. Tre i decessi

Tornano sopra quota 7mila i contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore: nel bollettino di oggi, venerdì 24 giugno, infatti, la Regione dà notizia di 7.042 nuovi casi (163 in più rispetto a ieri) che sono stati registrati a fronte di 28.774 test totali, di cui 4.536 molecolari e 24.238 antigenici. Questo significa che il rapporto tra positivi e tamponi è del 24,4% con un test positivo ogni 4 che ne vengono effettuati.

Coronavirus Lazio. tutti gli altri dati

Per quanto riguarda gli altri dati aumenta ancora il numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio dove ci sono ad oggi 564 positivi nei reparti ordinari (11 in più in un giorno), e 54 nelle terapie intensive (+4). Secondo i dati riportati sul portale Agenas, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è al 9%, mentre è al 5% nelle terapie intensive. Nelle scorse 24 ore, poi, come emerge dal bollettino, sono stati 3 i decessi, nessuno dei quali nella provincia di Latina, mentre per 3.455 positivi è stata certificata la guarigione.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora quale è stata la situazione nelle ultime 24 ore nelle diverse province del Lazio. In quella di Roma sono stati accertati 5.581 contagi, pari al 79,2% del totale di oggi, di cui 4.164 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.622, nella Asl Roma 2 sono 1.424 , nella Asl Roma 3 sono 1.118, nella Asl Roma 4 sono 286, nella Asl Roma 5 sono 537 e nella Asl Roma 6 sono 594). Nel resto della regione i nuovi postivi sono 1.461 di cui 597 nel territorio pontino e 510 in quello ciociaro; nella provincia di Viterbo invece ne sono stati rilevati 210, e 144 in quella di Rieti. Tutti e tre i decessi sono stati registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 24 giugno 2022

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove continua a crescere il numero degli attuali positivi che sono più di 132mila; di questi 618 sono ricoverati nei vari reparti degli ospedali del Lazio, mentre quasi 132mila sono in condizioni non preoccupanti e sono in cura in isolamento domiciliare a casa (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).