Coronavirus, 4 morti nel Lazio. I casi sono 2.436 in un giorno, le guarigioni più del doppio

Sono 2.436 i nuovi casi di coronavirus oggi, mercoledì 25 maggio, nel Lazio dove si registra un importate calo del numero dei ricoverati e dove anche quello degli attuali positivi si conferma in discesa. Questi alcuni dei dati emersi dal bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi dalla Regione. I contagi sono stati accertati sulla base di 22.888 test totali, di cui 5.852 molecolari e 17.036 antigenici. Stabile il rapporto tra positivi e tamponi che è del 10,6%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi come sempre son riportati anche tutti gli altri dati e buone notizie arrivano dagli ospedali: sono decisamente in calo i ricoverati nei reparti ordinari (che in totale sono 634), ben 52 in meno in 24 ore, mentre le terapie intensive occupate sono 39 (-1). Per quanto riguarda invece i decessi sono stati 4, uno dei quali nella provincia di Latina, mentre le guarigioni notificate dalle Asl locali sono state 5.524, più del doppio rispetto ai nuovi casi.

I contagi e i decessi nelle singole province

Diamo ora come sempre uno sguardo alla situazione nelle single province. In quella di Roma sono stati accertati 1.872 nuovi casi di cui 1.293 sono concentrati nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 452, nella Asl Roma 2 sono 437, nella Asl Roma sono 404, nella Asl Roma 4 sono 127, nella Asl Roma 5 sono 234 e nella Asl Roma 6 sono 218). Nel resto della regione i contagi sono stati 564, di cui 226 riscontrati nel territorio pontino, 160 in quello ciociaro, 95 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 83 da quella di Rieti. Tre dei quattro decessi sono stati registrati nella provincia di Roma e uno in quella di Latina.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 25 maggio 2022

Sulla base dei dati odierni si aggiorna la situazione generale nel Lazio, dove scende, come detto, il numero dei ricoverati ma anche quello degli attuali positivi che sono poco più di 131mila. I contagiati negli ospedali sono 637, mentre circa 130mila sono in cura a casa perché le loro condizioni non destano preoccupazione, e in circa 3mila hanno lasciato l’isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).