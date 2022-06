Coronavirus, nel Lazio quasi 7mila nuovi contagi. Cosa è cambiato nell’ultima settimana

Sono poco meno di 7mila i nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, domenica 26 giugno. Nel pomeriggio la Regione ha reso noti i dati del bollettino che riporta 6.693 contagi, in linea con l’andamento della settimana. I test totali effettuati sono stati 26.069 con un rapporto tra positivi e tamponi del 25,6%, il che significa che è positivo un tampone su quattro che vengono processati.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Per quanto riguarda gli altri dati, con il bollettino la regione dà notizia anche di due nuovi decessi, mentre a 1.112 persone che erano positive è stata notificata la guarigione; sono invece 552 i ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio (due in meno in un giorno), mentre sono 52 i pazienti gravi nelle terapie intensive (-2).

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora quale è la situazione nelle ultime 24 ore nelle diverse province del Lazio. In quella di Roma sono stati accertati 5.353 contagi, pari all’80% del totale, di cui 4.058 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.420, nella Asl Roma 2 sono 1.312, nella Asl Roma 3 sono 1.326, nella Asl Roma 4 sono 203, nella Asl Roma 5 sono 467 e nella Asl Roma 6 sono 625). Nel resto della regione i nuovi positivi sono 1.340 di cui 578 nel territorio pontino e 388 in quello ciociaro, mentre dalla Asl di Viterbo ne sono stati rilevati 239 e da quella di Rieti 135. I due decessi, infine, sono stati registrati nella Capitale.

Il bollettino di oggi e il confronto con una settimana fa

Si aggiorna il quadro generale in tutto i Lazio dove supera quota 139mila il numero degli attuali positivi che una settimana fa erano 121.121 (circa 18mila in più oggi); delle persone che risultano ad oggi contagiate, 604 sono ricoverate nei diversi reparti degli ospedali, 68 in più in una settimana (domenica scorsa i positivi nei reparti ordinari erano 493 e 43 le terapie intensive occupate). La maggior parte dei contagiati, fortunatamente - circa 138mila -, sono in cura in isolamento domiciliare a casa (in basso tutti i dati del bollettino).