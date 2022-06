Coronavirus, nel Lazio 3.623 nuovi casi. Sono 138mila gli attuali positivi, 648 i ricoverati

Come ogni lunedì è più basso il numero dei test effettuati e anche quello dei contagi da coronavirus in tutto il Lazio. Questo il quadro che emerge dal bollettino che nel pomeriggio di oggi, 27 giugno, è stato diffuso dalla Regione e che scatta una fotografia sulla situazione attuale nelle cinque province. I contagi accertati sono stati 3.623, quasi la metà rispetto a ieri, e i test processati 16.364, di cui 2.620 molecolari e 13.744 antigenici. Rimane sopra la soglia del 20% il rapporto tra positivi e tamponi che fa comunque registrare una leggera flessione e si attesta sul 22,1%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Da mettere in evidenza l’aumento del numero dei ricoverati: il saldo tra le entrate e le uscite nei reparti di area non critica degli ospedali è di 45 e i positivi ricoverati sono 597, mentre sono 51 le terapie intensive occupate (1). Nelle scorse 24 ore, poi sono stati registrati 5 decessi, nessuno dei quali nella provincia di Latina, mentre i guariti sono stati 4.557, in numero maggiore rispetto ai nuovi positivi come non accadeva da giorni.

I contagi e i decessi nelle singole province

Guardiamo ora, come sempre, la situazione nelle singole province. In quella di Roma son stati accertati 3.207 contagi, di cui 2.316 sono nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 884, nella Asl Roma 2 sono 663, nella Asl Roma 3 sono 769, nella Asl Roma 4 sono 239, nella Asl Roma 5 sono 327 e nella Asl Roma 6 sono 325). Nel resto della regione, poi, si contano 416 nuovi casi di cui 256 nel territorio pontino e 66 in quello ciociaro; 48 ne sono stati riscontrati nel viterbese e 46 nel reatino. Quattro dei decessi sono stati registrati nella provincia di Roma e uno in quella di Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 27 giugno 2022

Si aggiorna la situazione nel Lazio dove sono più di 138mila gli attuali positivi; sono una percentuale bassissima di questi necessita di ricovero in ospedale, e sono 648, mentre la maggior parte, fortunatamente, continuano ad essere monitorati e curati in isolamento domiciliare a casa (in basso tutti i dati del bollettino).